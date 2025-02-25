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Анна Семенович рассказала о заработках возлюбленного

Певица Анна Семенович заявила, что возлюбленный зарабатывает больше нее
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Анна Семенович призналась в беседе с «Леди Mail», что ее возлюбленный, бизнесмен Денис Шреер зарабатывает намного больше нее.

Как призналась Семенович, она хочет, чтобы ее мужчина умел зарабатывать деньги. По ее мнению, это говорит об уме ухажера, его рискованности и других чертах характера. Артистка рассказывала, что Шреер балует ее дорогими подарками и возит на лучшие курорты.

«У него уже приличное состояние к его возрасту, для того чтобы мы хорошо и изобильно жили. Я более чем довольна его благосостоянием», — поделилась исполнительница.

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

В сентябре Семенович рассказала, что пока не получила предложение о свадьбе. Однако она уверена, что возлюбленный попросит ее руки и сердца, как только разберется с разводом. В ноябре Денис Шреер признался, что женится на Анне Семенович в 2025 году.

Ранее Семенович ответила Водонаевой на критику «бабкиных балахонов» и возлюбленного.

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