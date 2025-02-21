«Выкусите, хейтеры»: Бузова заявила о планах записать трек с Леди Гагой

Певица Ольга Бузова рассказала о планах записать совместный трек с американской звездой Леди Гагой. В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что это «вполне возможно» после того, как та репостнула к себе на страницу ее видео.

Напомним, Леди Гага сделала репост видео Бузовой в TikTok. Российская артистка поучаствовала во флешмобе, в рамках которого станцевала под песню Гаги «Abracadabra». По мнению российской певицы, это подтверждает, что Гага высоко оценила ее творчество.

«Вполне возможно, что вскоре мы с ней запишем совместный танец или трек. Было бы круто», — поделилась планами артистка.

Она также добавила, что поддержка звезды стала лучшим ответом всем, кто сомневался в ее таланте.

«Выкусите, хейтеры, которые не верили в мой мировой успех», — заявила Бузова.

Напомним, в прошлом году Ольга Бузова попала в мировой чарт Billboard. Ее трек «Без дел» занял 48 место в TikTok Billboard Top 50. Этот рейтинг состоит из самых популярных песен в TikTok в США. Хит артистки 2021 года стал активно распространяться на платформе как среди русскоязычной аудитории, так и среди иностранцев, после чего пользователи прозвали певицу «королевой TikTok».

Ранее Лада Дэнс обратилась к Бузовой на фоне конфликта из-за песни «Baby tonight».