Киркоров «подсел на отечественное искусство» за миллионы рублей

Певец Киркоров купил картины из материнской платы более чем за 3 млн рублей

Певец Филипп Киркоров признался, что «подсел» на отечественное искусство. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В ролике, опубликованном изданием, Киркоров показывает купленные арт-объекты из материнской платы – кокошник и картины. «Звездач» отметил, что изображение Красной площади из микросхем, которое приобрел певец, стоит 1 млн 750 тысяч рублей. Также у артиста есть в коллекции подобная картина с Москва-Сити и памятником Ленина за 2 миллиона рублей. Цена кокошника неизвестна.

В феврале Киркоров рассказал, что его коллекция пополнилась статуей голубой утки. Арт-объект вдохновлен картинами американского художника Жана-Мишеля Баския «Bird on Money» и «Untitled (Bone)». По данным kp.ru, стоимость такой статуэтки составляет 330 тысяч рублей.

В октябре 2024 года Киркоров заказал свой портрет за два миллиона рублей. Он сделал заказ у Дарьи Санатиной. Художница сделала масштабное, объемное изображение Киркорова из его одежды. Картина размером два на два метра весит около ста килограммов. Она работала над полотном 148 дней.

Ранее Тимати снялся с портретом Путина.