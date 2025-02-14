Тимати снялся с портретом Путина

Рэпер Тимати (он же — Тимур Юнусов) поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимком, на котором он сидит напротив портрета президента России Владимира Путина.

Полотно написал художник Андрей Верещагин, оно называется «Телефонный Разговор». Не исключено, что картина пополнила коллекцию современного искусства Тимати. Ее стоимость неизвестна.

«Хорошо, когда у человека один стул и четкая позиция»; «Андрею в этой работе очень здорово удалось передать безмятежный и спокойный, немного добрый и уставший взгляд президента», — написали под постом интернет-пользователи.

В конце 2024 года стало известно, что Тимати приобрел на аукционе картину «Ребенок с шариком» Олега Целкова. Ее стоимость составила около 66,1 млн рублей.

На данный момент Тимати развивает свои бизнес-проекты. В конце июня артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

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