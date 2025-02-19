Киркоров купил голубую утку за 330 тысяч рублей

Певец Филипп Киркоров рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его коллекция пополнилась статуей голубой утки.

Киркоров разместил утку в коридоре. Арт-объект вдохновлен картинами американского художника Жана-Мишеля Баския «Bird on Money» и «Untitled (Bone)».

«Bird on Money» посвящена джазовому саксофонисту Чарли Паркеру, который был также известен под псевдонимом «Bird». Именно им вдохновлялся Баския, когда писал свою картину…» — рассказал артист.

По данным kp.ru, стоимость этого арт-объекта составляет 330 тысяч рублей.

В октябре 2024 года Киркоров заказал свой портрет за два миллиона рублей. Он сделал заказ у художницы Дарьи Санатиной. Она выполнит портрет из одежды певца. Артист признался, что ему очень нравятся работы девушки. Он уже приобрел у нее коллекцию из восьми картин за четыре миллиона рублей. Художница также подарила исполнителю портрет с ним и сыном Мартином.

Санатина сделала масштабное, объемное изображение Киркорова из его одежды. Картина размером два на два метра весит около ста килограммов. Она работала над полотном 148 дней.

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