Киркоров заказал свой портрет из одежды за 2 миллиона рублей

Певец Филипп Киркоров заказал свой портрет за 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в шоу «Ты не поверишь!».

Киркоров сделал заказ у художницы Дарьи Санатиной. Она выполнит портрет из одежды певца. Артист признался, что ему очень нравятся работы девушки. Он уже приобрел у нее коллекцию из восьми картин за 4 миллиона рублей. Художница также подарила исполнителю портрет с ним и сыном Мартином.

Санатина сейчас работает над масштабным, объемным изображением Киркорова из его одежды. Картина будет размером два на два метра и весом около ста килограммов.

«Я ее покрываю всеми необходимыми материалами, чтобы она долго хранилась, там и защитные лаки, и сама краска, и шпаклевка достаточно долговечная. Все очень крепко», — поделилась художница.

28 мая Киркоров посетил выставку «Искусство и деньги», на которой приобрел несколько арт-объектов для своего дома. Одной из приобретенных певцом картин стала работа пожарного и граффитиста из Дзержинска Ильи Спиченкова «Король земли». Полотно выполнено в розовом, зеленом и черном оттенках, поэтому музыкант решил повесить картину в театральной зоне своего особняка.

Ранее отцу Киркорова запретили водить машину.