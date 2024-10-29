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Особняк Мэттью Перри обзавелся новым владельцем

Дом Мэттью Перри в Лос-Анджелесе продали за $8,5 млн

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Phil McCarten/Reuters

Особняк актера Мэттью Перри в Лос-Анджелесе продали за $8,5 млн (826,5 млн рублей). Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, новым владельцем дома стала кинопродюсер Анита Верма-Лаллиан. Она приобрела здание под инвестиции.

Дом 1965 года постройки, в котором жил актер, располагается в престижном районе Пасифик-Палисейдс. Перри приобрел его в 2025 году за $6 млн. Интерьер особняка выдержан в стиле мид-сенчури модерн. Площадь объекта составляет 325 квадратных метров.

Дом подвергался капитальной реконструкции. В частности, был значительно изменен задний двор. В ходе работ там разместили бассейн с джакузи, украшенный красным светодиодным светильником в форме летучей мыши. Аналогичный символ использовался в качестве сигнала для вызова героя комиксов DC Бэтмена.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление кетамина, которое привело к сердечному приступу.

3 октября 2024 года один из врачей, обвиняемых по делу Перри — Марк Чавеспризнал себя виновным в сговоре с целью распространения кетамина для звезды «Друзей». Судья назначил дату вынесения ему приговора на 2 апреля 2025 года.

Ранее стало известно о тяжелом состоянии Мэттью Перри в последние недели жизни.

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