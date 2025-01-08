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Звезда «Друзей» обнаружила тайную записку от Мэттью Перри в банке из-под печенья

Актриса Кудроу открыла подарок от Мэттью Перри спустя 20 лет и нашла записку
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Chris Pizzello/AP

Актриса Лиза Кудроу, партнерша Мэттью Перри по сериалу «Друзья», открыла подаренную коллегой банку из-под печенья и обнаружила в ней записку. Слова знаменитости передает People.

Перри подарил Кудроу банку в январе 2004 года, когда завершились съемки финальной части шоу. Больше 20 лет актриса не открывала подарок, но решила взглянуть на него, когда стало известно о кончине Перри.

По словам актрисы, коллега положил в банку записку со словами: «В нужное время в нужном месте».

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление кетамина, которое привело к сердечному приступу.

3 октября 2024 года один из врачей, обвиняемых по делу Перри — Марк Чавеспризнал себя виновным в сговоре с целью распространения кетамина для звезды «Друзей». Судья назначил дату вынесения ему приговора на 2 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Post Malone оставил матери-одиночке чаевые в $20 тыс. в канун Рождества.

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