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Эмир Кустурица рассказал о скором получении российского гражданства

Режиссер Эмир Кустурица заявил, что скоро получит российское гражданство
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил в беседе с ТАСС, что планирует получить российское гражданство.

Кустурица не уточнил, когда станет гражданином России.

«Все будет. Я думаю, что это будет скоро», — поделился режиссер.

В ноябре 2024 года участники общественного движения «Ветераны России» написали письмо Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность выдачи гражданства России. Активисты отметили заслуги режиссера в популяризации русской культуры за рубежом. Они заявили, что работы режиссера проникнуты глубоким уважением к традициям и духовным ценностям, поэтому близки русскому народу.

В том же месяце Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе. В поздравлении епископ Русской православной церкви заявил, что творчество режиссера стало визитной карточкой современного сербского искусства и самобытного «балканского стиля». По его словам, в картинах кинематографиста затрагиваются «вечные вопросы» смысла жизни и нравственного выбора.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов сыграет Кустурицу.

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