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Патриарх Кирилл наградил Эмира Кустурицу

Патриарх Кирилл наградил режиссера Кустурицу орденом Серафима Саровского

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием. Об этом сообщается на официальном сайте епископа.

Патриарх Кирилл наградил Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе. В поздравлении епископ заявил, что творчество режиссера стало визитной карточкой современного сербского искусства и самобытного «балканского стиля». По его словам, в картинах кинематографиста затрагиваются «вечные вопросы» смысла жизни и нравственного выбора.

Как отметил патриарх, в фильмах Кустурицы присутствуют глубокий символизм, нестандартные художественные решения, добрый юмор, а также яркие, запоминающиеся образы героев.

«Отрадно отметить, что, будучи верующим православным человеком, Вы стремитесь убедительно свидетельствовать о евангельских идеалах любви и братства, о важности крепких семейных уз и следования высоким моральным принципам», — заявил епископ.

24 ноября Кустурица заявил, что отправится в Россию для съемок фильма по произведениям Федора Достоевского.

Ранее Кустурица заявил, что готов снять фильм про Путина.

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