Популярный музыкант за два месяца оставил 3,5 млн рублей чаевых в ресторанах

Популярный американский рэпер Post Malone за два месяца оставил в любимом ресторане чаевых на общую сумму 3,5 млн рублей ($40 тысяч). Об этом сообщает The Sun.

Под данным издания, такие чаевые он оставляет в одном из стейк-хаусов города Нэшвилл. В ресторан вместе с друзьями он приходит уже четвертый раз с декабря и каждый раз оставляет официантам $10 тысяч.

«Он помогал официанту и поджигал собственный крем-брюле. Его любимый пункт меню — бизон», — рассказал источник.

В начале года Post Malone оставил матери-одиночке $20 тыс. чаевых при чеке в $1.

Накануне стало известно, что билет на концерт рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) в Екатеринбурге за месяц подорожал на 10 тыс. рублей.

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