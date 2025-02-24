Билет на концерт Басты подорожал на 10 тысяч рублей

Ura.ru: цену на концерт Басты повысили на 10 тысяч рублей в Екатеринбурге

Билет на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Екатеринбурге подорожал на 10 тыс. рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

Выступление Басты должно состояться 19 июля. Мероприятие будет идти два часа. На нем рэпер обещает исполнить такие свои хиты, как «Моя игра», «Сансара», «Медлячок» и другие.

Согласно информации Ura.ru, еще 20 января стоимость одного билета в VIP-зону с собственным балконом и обслуживанием по системе «все включено» составляла 15 тыс. рублей, но уже к 24 февраля цена поднялась до 25 тыс. рублей.

Также, отмечает Ura.ru, стали дорожать и более бюджетные места: цена за билет на танцпол и в фан-зону выросла на 100 рублей, а в сектор С — на 500 и 1 тыс. рублей.

В начале февраля рэпер Баста жаловался на работу с рэпером Гуфом. Он называл коллегу «самым нестабильным человеком» в своей жизни, поскольку музыканты до сих пор не могут выпустить совместный альбом.

«Договариваться с ним [Гуфом] просто, но потом ничего не получается».<…> То он сидит, то он в дурке, то выходит…» — сетовал музыкант.

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