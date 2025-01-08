Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Post Malone оставил матери-одиночке чаевые в $20 тыс. в канун Рождества

Рэпер Post Malone оставил матери-одиночке $20 тыс. чаевых при чеке в $1
close
Danny Moloshok/Reuters

Американский рэпер Post Malone (настоящее имя — Остин Ричард Пост) оставил матери-одиночке Рене Браун чаевые в размере $20 тыс., когда посетил ее заведение в канун Рождества. Об этом сообщает Daily Mail.

Браун пришлось выйти на свою вторую работу барменшей в праздничный день. Женщина была расстроена, что не смогла отпраздновать Рождество вместе со своей дочерью.

У Браун поднялось настроение, когда в какой-то момент в бар зашел Post Malone вместе со своими приятелями. Женщина сразу же узнала исполнителя и попросила завсегдатаев заведения не мешать артисту наслаждаться отдыхом в баре. Post Malone пробыл в баре до закрытия, раннего утра.

Изначально с рэпера не планировали брать оплату за напитки, поскольку за него расплатились друзья. Музыкант настоял на том, чтобы с него взяли хоть какую-то плату, и ему принесли счет на один доллар. В итоге, вспомнила Браун, Post Malone оставил $20 тыс. чаевых при чеке в один доллар.

«Я плакала и благодарила его. Он даже не представляет, как много это для меня значит», — призналась барменша.

Рене Браун призналась, что «рождественский подарок» от Post Malone позволил ей начать немного экономить и оплатить квартиру. Она рассказала, что недавно была вынуждена переехать после того, как «потеряла все».

Ранее стало известно, что звезды шоу «Голливудские холмы» лишились дома в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами