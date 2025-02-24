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Израильский политик пожаловался на поскандалившую в кафе Пугачеву

Политик Яков Кедми: певица Пугачева устроила скандал в кафе в Израиле
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший израильский политик Яков Кедми пожаловался на народную артистку СССР Аллу Пугачеву, якобы устроившую скандал в одном из кафе Израиля. Об этом он рассказал каналу Stmegi TV.

Кедми уточнил, что свидетельницей сцены стала его жена. Она сообщила, что между Пугачевой и официантками в кафе на берегу моря возник конфликт. По словам женщины, певица на русском языке потребовала найти для нее столик в переполненном заведении, якобы ссылаясь на свой статус знаменитости.

«Она не поняла, как для нее может не быть мест. А девушка на входе не поняла, что от нее хочет старуха, не говорящая на иврите», — заявил Кедми.

Политик также поделился мнением, что в Израиле у певицы нет того статуса, к которому она привыкла в России, и ей, как и другим уехавшим из страны артистам, надо заново искать свое место.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

6 февраля СМИ сообщали, что замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь покрылся ржавчиной и пришел в упадок.

Ранее Матвиенко рассказал, как играл в опере со сломанными ребрами.

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