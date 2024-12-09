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В райдере 33-летнего Niletto указан «киндер-сюрприз»

Певец Niletto включил шоколадное яйцо Kinder и шесть упаковок лапши в райдер

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niletto_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) поднял гонорар до 5,5 млн рублей перед новогодними корпоративами. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации канала, до этого артист согласен был выступать за 4 млн рублей. В райдере 33-летний Прытков просит заказчика предоставить ему шоколадное яйцо Kinder — иначе, заявляет Mash, музыкант не выйдет на сцену.

Он также требует шесть упаковок лапши быстрого приготовления, белковый коктейль, 10 энергетиков, виски 12-летней выдержки, вино, две пачки сигарет и кальян со вкусом карамели или ириски.

Niletto готов передвигаться по городу на тонированных Mercedes S-класса или BMW 7-й серии, в которых разрешено курить электронные сигареты. Вся остальная команда ездит на «комфортном микроавтобусе».

Билет на самолет для Прыткова должен быть бизнес-класса. Niletto может поехать и на поезде, но с условием, что поездка будет длиться не больше 12 часов.

Также музыканту нужно предоставить люксовый номер в 5-звездочном отеле рядом с концертной площадкой (не дольше 15 минут пешком). Семь стандартных номеров для команды и по 5 тыс. рублей на расходы.

Ранее актер Никита Кологривый признался, что просит за рекламу до 8 млн рублей.

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