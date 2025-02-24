Ольга Будина об отстранении России от «Евровидения»: «Одним срамом меньше»

Актриса Ольга Будина заявила в беседе с NEWS.ru, что России крупно повезло, когда ее отстранили от участия в международном конкурсе «Евровидение».

Будина прокомментировала отстранение фразой «одним срамом меньше». Она также заявила об изменениях в правилах отбора картин на премию «Оскар». По ее мнению, чтобы быть номинированным на международную премию, необходимо соответственность «новым представлениям о «толерантности».

«А это наличие пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), трансгендерности, распущенности и так далее. Так и чего мы забыли на «Оскаре»?» — возмутилась артистка.

По мнению Будиной, в США, где проводится вручение кинопремии, «финансируют войну».

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Борисов признался, что ему сложно чувствовать радость из-за своей номинации на премию «Оскар». По словам артиста, ему хочется «залезть куда-нибудь в темное место и переждать, пока волна пройдет».

Ранее Юрий Быков заявил, что роль Борисова в «Аноре» неоригинальна.