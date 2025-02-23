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Юрий Быков о роли Борисова в «Аноре»: «Добавка к пенсии»

Режиссер Юрий Быков заявил, что роль Борисова в «Аноре» неоригинальна
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yury_bykov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Режиссер Юрий Быков признался YouTube-каналу «Макарена», что не большой фанат номинированного на «Оскар» фильма Шона Бэйкера «Анора».

«Если бы мне показали вообще без всяких каких-либо регалий, и если бы я не знал артистов Эйдельштейна и Борисова, то я бы сказал, что это такой телемувик. И зная, тем более, масштабы ролей Юры Борисова до этого, я скажу, что там ничего оригинального нет. Это просто добавка к его пенсии, к его карьере», — рассказал режиссер.

Быков прокомментировал номинирование Борисова на «Оскар» и рост его популярности фразой «хорошие люди заслуживают счастье». Он понадеялся, что карьера коллеги продолжит расти. При этом режиссер не может назвать роль Борисова в «Аноре» лучшей и убедительной в его карьере.

«Я думаю, что он использовался свой потенциал, который был на этот момент. Он очень подключен к людям и чувствуется эмпатия. Он вообще очень эмпатичный человек. И на экране это передается», — отметил кинематографист.

По мнению Быкова, Борисов открыл миру лицо «искреннего, симпатичного русского парня». Режиссер считает, что для зарубежного кинематографа, возможно, это стало чем-то свежим и новым.

Ранее Евгений Миронов усомнился, что фильм «Анора» достоин «Оскара».

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