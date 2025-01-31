Юра Борисов захотел залезть в темное место

Актер Борисов признался, что ему сложно чувствовать радость из-за номинации на «Оскар»

Российский Юра Борисов признался, что ему сложно чувствовать радость из-за своей номинации на премию Американской киноакадемии «Оскар». Артиста цитирует Super.

«Немножко хочется залезть куда-нибудь в темное место и переждать, пока волна пройдет. Потом встать и жить», — говорит Борисов.

5 января Борисов не получил «Золотой глобус» в номинации «лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», награда досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».

23 января Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему снова составит Киран Калкин, также в этой категории представлены Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Накануне Юра Борисов признался, что не видит принципиальной разницы между съемками в российском и голливудском кино.

Ранее Ксения Бородина сравнила Борисова с Бодровым.