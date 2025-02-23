Евгений Миронов о номинации «Аноры» на «Оскар»: «Видел там победителей и покруче»

Актер Евгений Миронов в интервью kleo.ru усомнился, что фильм «Анора» получит международную премию «Оскар».

«Не могу сказать, что картина, в которой он сыграл, мне очень понравилась. Это качественное кино, но для меня это не «Золотая пальмовая ветвь», я видел там победителей и покруче», — отметил артист.

Миронов признался, что очень рад за коллегу Юру Борисова, который стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». Он назвал Борисова прекрасным артистом.

30 января Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные. По мнению Борисова, его достижения нужно оценить позже, а не сейчас.

18 февраля сообщалось, что Шон Бэйкер назвал актера Юру Борисова «русским Райаном Гослингом». Как признался Борисов, он не знает, что Бэйкер имел в виду. Он предложил журналистам спросить об этом у самого режиссера. Актер также добавил, что ему было бы интересно поработать с Гослингом. Он рассказал, что любит канадского коллегу и назвал его очень-очень крутым.

Ранее Ирина Горбачева раскритиковала фильм «Анора».