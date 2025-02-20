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Ирина Горбачева раскритиковала фильм «Анора»: «Даже армяне не спасают»

Актриса Ирина Горбачева назвала «Анору» неоскароносным фильмом
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Пресс-служба Gloria Jeans

Актриса Ирина Горбачева призналась в интервью Владу Аганову, что не увидела ничего гениального в фильме Шона Бейкера «Анора».

Горбачева призналась, что ей не понравилась картина. Она усомнилась, что проект заслуживает премии «Оскар». По ее мнению, сценарий фильма нелогичный. Она раскритиковала героиню Майки Мэдисон. Актриса считает, что девушка в фильме вела себя пассивно по ходу сюжета и не использовала возможность изменить ситуацию, хотя изначально заявлялась с другим характером и складом ума.

«В середине вдруг идет мощнейшая прокрутка. А я уже засыпаю, даже армяне не спасают. Вместо предыстории и настоящей любви показывают бесконечные игры. <…> Выглядит неубедительно», — отметила артистка.

Горбачева добавила, что Юра Борисов очень сильно выделялся в фильме.

В январе стало известно, что фильм «Анора» номинировали в категории «Лучший фильм» на премии «Оскар». Также поборются за награду Шон Бэйкер за «Лучшего режиссера», Майки Мэдисон за «Лучшую женскую роль» и Юра Борисов за «Лучшую мужскую роль второго плана».

Ранее российская актриса призвала отказаться от участия в «Оскаре».

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