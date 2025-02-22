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Психолог из Telegram обманула экс-главреда Elle на 4 млн рублей

Mash: экс-главред российского Elle Сотникова стала жертвой интернет-мошенницы
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Telegram-канал «Сотникова пишет»

Бывшего главного редактора российской редакции журнала ELLE Елену Сотникову обманули на 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 57-летняя Сотникова в 2023 году познакомилась с 50-летним психологом Татьяной Т. Татьяна была подписчицей журналистки и пообещала ей помочь пережить тяжелый развод.

За сеансы Татьяна брала по 50 тысяч рублей в течение девяти месяцев — всего около 2 млн рублей. Еще 500 тысяч рублей она взяла с Сотниковой за решение проблем, связанных с налогами, также она потребовала с журналистки деньги за расследование о секретной недвижимости супруга за границей.

Позже Сотникова выяснила, что стала жертвой мошенницы, пытающейся погасить множество микрозаймов. Журналистка написала заявление в полицию.

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