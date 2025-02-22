Режиссер фильма о Трампе лишился всех контрактов

Режиссер фильма о президенте США Дональде Трампе Али Аббаси лишился контрактов из-за обвинения в домогательствах. Об этом пишет Variety.

По данным издания, компании Creative Artists Agency (CAA) и Management 360 разорвали контракты с Аббаси после того, как тот приставал к одной из звезд первой величины на вечеринке CAA после церемонии вручения премии «Золотой глобус» в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе.

В фильме Али Аббаси Трамп изображается человеком, который насиловал свою первую жену Ивану. Основой для такой трактовки образа Трампа стали показания его первой жены в ходе бракоразводного процесса в 1989 году, которые та опровергла спустя 26 лет. В 2022 году американский политик решил закопать ее останки на поле для гольфа, чтобы получить налоговые льготы для своего клуба.

До этого журнал The Economist опубликовал обложку с Путиным и Трампом во главе стола и назвал неделю с Путиным и Трампом самой мрачной для Европы.

Ранее в России отменили прокат фильма «Ученик» о Трампе.