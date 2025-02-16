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Бывшую возлюбленную Влада Кадони обманули на 30 млн рублей

Mash: модель Ксению Шаповал обманули застройщики на 30 млн рублей
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Бывшую возлюбленную телеведущего Влада Кадони, модель и экс-участницу «Дома-2» Ксению Шаповал обманули на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Шаповал рассказала, что планировала сделать родовое гнездо вместе с сестрой Людмилой — построить несколько жилых помещений на одном земельном участке для членов семьи. Она одолжила у родственницы 3 миллиона рублей и внесла первый взнос за дом. Фирма АН «Строим для семей» обещала построить его за девять месяцев.

Людмила отметила, что на сайте застройщиков были исключительно положительные отзывы, а офис находился в «Москва-Сити». Поэтому у сестер не возникло мысли, что это компания мошенников.

По данным Mash, Шаповалы вложились в три дома в поселках Шелестово-2 и Рижские Зори. В общей сумме сестры потратили 30 миллионов рублей. Они заплатили треть стоимости наличными и также взяли ипотеку. Спустя полгода на всех участках готов был только фундамент. Как отмечает издание, в то же время офис съехал, а ее директор перестал брать трубки. Деньги модели так и не вернули.

Как утверждает Mash, застройщик перед исчезновением обманул больше 300 человек со строительством домов в 15 поселках Подмосковья. На данный момент полиция ведет расследование по делу.

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