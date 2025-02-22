Ивлеева продала элитный дом в Подмосковье

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева продала элитный дом в подмосковной Истре за 120 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SНОТ.

По данным канала, недвижимость представляет собой участок на 36 сотках с трехэтажным домом, где есть терраса, кинотеатр, сауна, тренажерный зал, несколько спален, а также бар. Помимо этого, на участке есть гостевой дом.

По данным SНОТ, девушка долгое время не могла продать владение, поскольку не хотела снижать его цену.

До этого сообщалось, что Ивлеева снизила стоимость участка на 10 млн рублей. Также блогер вывезла из особняка все вещи и мебель, в том числе она «выдрала лампы из стен». В доме осталась «лишь пара тренажеров».

В начале января российский шоумен Стас Барецкий заявил «Газете.Ru», что хочет купить особняк Ивлеевой, выставленный на продажу. Он заявил, что планирует сделать это в память об их любви.

Ранее Ивлееву обвинили в закрытии клуба.