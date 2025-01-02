«В память о любви»: российский шоумен собирается купить дом Насти Ивлеевой

Российский шоумен Стас Барецкий заявил «Газете.Ru», что хочет купить особняк блогерши Насти Ивлеевой, выставленный на продажу. До этого СМИ сообщали, что девушка продает дом за 130 млн рублей.

«Хочу купить дом Ивлеевой, который она выставила на продажу. Так сказать, в память о нашей любви», — сказал он.

30 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что полиция задержала 28-летнего уроженца Молдавии Ивана У. после вторжения в дом Ивлеевой в подмосковной деревне Борки. Мужчина перелез на территорию через забор и разбил окно битой. При себе он имел колючую проволоку. Приехавшая полиция обнаружила мужчину в кладовой. Как утверждает Baza, у Ивана У. диагностировано расстройство из-за употребления наркотиков.

По данным канала, Ивлеева не живет в этом доме уже около трех месяцев. Блогерша выставила на продажу недвижимость за 130 миллионов рублей.

Позже Ивлеева рассказала в своих соцсетях, что подобное происходит не впервые. В августе прошлого года этот же мужчина проник в ее дом, пока блогерша спала. Она отметила, что, услышав шум, выбралась из спальни на крышу и стояла там до приезда охраны и силовиков. По ее словам, после этого инцидента было принято решение съехать из дома.

Ранее стало известно, что на компанию Ивлеевой подали новый судебный иск на 1,5 млн рублей.