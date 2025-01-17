Стоимость дома Ивлеевой с собственной электростанцией упала до 120 млн рублей

SHOT: блогерша Ивлеева снизила цену за особняк в Подмосковье до 120 млн рублей

Блогерша Анастасия Ивлеева снизила цену за свой особняк в Подмосковье на 10 млн рублей, поскольку не может его продать. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По версии Telegram-канала, теперь стоимость загородной недвижимости телеведущей составляет 120 млн рублей. Ивлеева, утверждает SHOT, уже вывезла из особняка все вещи и мебель, в том числе она «выдрала лампы из стен». В доме осталась «лишь пара тренажеров».

В 2020 году Анастасия Ивлеева приобрела трехэтажный дом в коттеджном поселке «Старый Свет» в Истринском районе. Площадь недвижимости составляет 100 кв. м. В доме есть терраса, кинотеатр, тренажерный зал, несколько спален, бар, сауна и хамам и многое другое.

На участке также расположен гостевой дом и собственная электростанция. Согласно данным kp.ru, блогерша отдала за недвижимость 150 млн рублей. Там проживала ее мать.

В начале января российский шоумен Стас Барецкий заявил «Газете.Ru», что хочет купить особняк Ивлеевой, выставленный на продажу. Он заявил, что планирует сделать это в память об их любви.

Ранее стало известно, что Гуф открывает собственный лейбл в феврале.