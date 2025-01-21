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Ивлееву обвинили в закрытии клуба

Mash: владелец клуба Arma Данилов обвинил Ивлееву в закрытии заведения
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Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

Владелец московского техно-клуба Arma (бывший Mutabor) Михаил Данилов обвинил блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву в закрытии заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам Данилова, выручка и репутация клуба заметно упали после скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой. Смена названия не помогла. Владелец признался, что рассчитывал на прибыль с новогодних корпоративов, но выручка не оправдала ожидания.

Данилов заявил, что крупные заказчики не хотят сотрудничать с клубом даже с большой скидкой после скандального мероприятия.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали. Спустя 2,5 месяца после скандального мероприятия Mutabor сменил название на Arma.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Ивлеева сообщила об уходе из ресторанного бизнеса.

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