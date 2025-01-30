Мединский заявил, что имя Пугачевой используют в политических целях

Когда-то певица Алла Пугачева была голосом определенной эпохи, но сейчас ее именем пользуются не ради искусства, а в политических целях. Об этом в интервью РБК заявил помощник президента России Владимир Мединский.

«Понимаете, Алла Пугачева была голосом своего времени и очень талантливым голосом. Голосом, которым восхищалась страна. Сейчас она, к сожалению, не выступает на сцене, но при этом ее имя иногда используется в совершенно других целях», — объяснил Мединский.

Он подчеркнул, что люди должны профессионально заниматься тем, в чем они разбираются, и отметил, что никогда не стал бы поучать дирижера тому, как ему следует управлять оркестром. То же, по мнению Мединского, должно относиться и к артистам, многие из которых зачем-то дают политикам советы, как руководить страной.

Помощник президента добавил, что государство не должно, финансируя свою армию, также предоставлять средства и площадки певцам и актерам, которые выступают против СВО и российских солдат, поскольку это «шизофрения называется».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева вместе с комиком Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми уехала из России. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Недавно Галкин опубликовал видео, как проводит время со своими подросшими детьми на горнолыжном курорте. В ролике 11-летние Лиза и Гарри играли на фоне горного пейзажа и домов.

Ранее Пугачева и Галкин показали, как проводили 2024 год.