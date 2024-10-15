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Цензори назвали «координатором оргий» на секс-вечеринках Канье Уэста

Экс-ассистентка Уэста заявила, что Цензори устраивала секс-вечеринки для мужа

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Global Look Press/biancacensori_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подавшая в суд против Канье Уэста экс-ассистентка рэпера Лорен Пишотта рассказала, что офис музыканта превращали в «сексуальную игровую площадку». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на иск девушки.

Пишотта заявила, что у Уэста была импровизированная спальня, состоящая из «матраса на полу, подушек и одеяла в отдельной комнате». Работники Уэста устраивали ему секс-вечеринки для того, чтобы музыкант чувствовал себя «сильным и защищенным».

В «извращенных сексуальных фантазиях» рэпера, уверила Пишотта, охотно участвовала его супруга Бьянка Цензори. Она назвала модель организатором подобных мероприятий и «координатором оргий».

Пишотта вспомнила, как однажды встретилась с Уэстом и Цензори на концерте Post Malone в Калифорнии. Во время встречи музыкант схватил ее за горло, засунул язык в ухо и произнес: «Я всегда знал, что сделаю с тобой, если увижу». По словам экс-ассистентки, Бьянка невозмутимо наблюдала за происходящим.

Также бывшая помощница Канье Уэста рассказала, что у рэпера был фетиш на привлечение матерей своих жертв, в том числе Бьянки Цензори. В 2022 году рэпер отправлял Пишотте скриншот переписки с женой, в которой сообщал ей, что хочет заняться сексом с ее матерью.

Согласно материалам дела, он спросил экс-помощницу: «Должен ли я добавить, что хочу, чтобы она смотрела, как я занимаюсь сексом с ее матерью?»

Накануне стало известно, что Лорен Пишотта обвинила Канье Уэста в подмешивании ей наркотиков и изнасиловании во время вечеринки у рэп-исполнителя и продюсера P. Diddy.

Ранее рэпера Пи Дидди обвинили в насилии над 16-летним мальчиком и 19-летней девушкой.

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