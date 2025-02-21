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В Канаде изменили текст гимна из-за слов Трампа о 51-м штате

AP: певица Кревязюк изменила текст гимна Канады из-за слов Трампа о 51-м штате
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Charles Krupa/AP

Певица Шанталь Кревязук, которая исполняла гимн Канады перед началом Турнира четырех наций по хоккею, изменила текст композиции из-за слов Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Кревязук вместо фразы «in all of us command» («направляет каждого из нас») пропела строчку «that only us command» («направляет только нас»). В беседе с AP исполнительница подтвердила, что таким образом отреагировала на слова Трампа о превращении Канады в 51-й штат.

В начале февраля Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США. Позднее на его слова отреагировал премьер-министр страны Джастин Трюдо фразой: «Вам не захватить нашу страну».

Недавно сообщалось, что итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons потребовала убрать песню «Espresso Macchiato» Томми Кэша из конкурса «Евровидения», который должен состояться в марте 2025 года. В Италии сочли песню, которая прошла нацотбор Эстонии, оскорбительной и полной стереотипов.

Ранее сообщалось, что адвокаты рэпера Пи Дидди обвинили прокуроров в расистском преследовании.

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