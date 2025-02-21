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Писатель Стивен Кинг вернулся в X

Стивен Кинг вернулся в X, в ответ Маск признался, что скучал
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Pascal Potier/Global Look Press

Американский писатель Стивен Кинг вернулся на платформу X (бывший Twitter), владелец соцсети Илон Маск в ответ признался, что скучал по нему. Соответствующие посты опубликованы на их страницах.

«Я вернуууулся! Скучали по мне?» — написал писатель.

«Честно говоря, да», — ответил Кингу Маск.

Писатель опубликовал пост, в котором обвинил Маска и президента США Дональда Трампа в «предательстве» и «любви» к главе России Владимиру Путину.

В ноябре прошлого года Кинг после слухов о том, что он назвал Маска «первой леди» президента США, сообщил, что уходит из соцсети X из-за токсичной атмосферы.

«Я ухожу из Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Подписывайтесь на меня в Threads, если хотите», — писал Кинг.

Писатель, который начал выступать против Трампа задолго до его первой победы на выборах в 2016 году, на своей странице опроверг сообщение о его предполагаемых словах в адрес Маска и сведения, что бизнесмен якобы выгнал его из соцсети.

Ранее Стивен Кинг испугал фанатов откровением об Илоне Маске.

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