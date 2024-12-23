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«Страшнее его книг»: Стивен Кинг испугал фанатов откровением об Илоне Маске

Писатель Стивен Кинг заявил, что Илон Маск исполняет функции президента США
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Pascal Potier/Global Look Press

Американский писатель Стивен Кинг испугал своих фанатов откровением о предпринимателе Илоне Маске — активном стороннике избранного президента США Дональда Трампа. Сообщение об основателе Tesla он оставил в социальной сети Threads, принадлежащей компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

«Маск не может быть избранным президентом, потому что его не избирали. Фактически, поскольку он родился в Претории, он не имеет права стать президентом. Тем не менее он управляет всем. Вы это уже знаете, но стоит повторить», — предупредил о возможном влиянии бизнесмена на президента литератор.

Идею о том, что Илон Маск будет исполнять функции главы США, поклонники Кинга назвали пугающей.

«Эта реальная жизнь страшнее любой из ваших книг, которые я читал. Мне не нравится. Могу ли я просто попробовать сначала сразиться с Пеннивайзом или Куджо?» — напомнил один из подписчиков Кингу о популярных созданных им персонажах — кровожадном клоуне и бешеном псе.

15 ноября Илон Маск заявил, что получил мандат от американского народа вместе с избранным президентом.

Накануне Стивен Кинг после слухов о том, что он назвал Илона Маска «первой леди» Дональда Трампа, сообщил, что уходит из соцсети X.

«Я ухожу из Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Подписывайтесь на меня в Threads, если хотите», — написал Кинг.

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