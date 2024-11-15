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Стивен Кинг после «шутки» о Маске объявил об уходе из соцсети Х

Стивен Кинг ушел из Х после слухов, что он назвал Маска первой леди Трампа

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Pascal Potier/Global Look Press

Американский писатель Стивен Кинг после слухов о том, что он назвал Илона Маска «первой леди» Дональда Трампа, сообщил, что уходит из соцсети X (ранее Twitter) из-за токсичной атмосферы.

«Я ухожу из Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Подписывайтесь на меня в Threads, если хотите», — написал Кинг.

Ранее в соцсети стали распространяться слухи, что Маск заблокировал Кинга на платформе за то, что тот якобы назвал его «первой леди» после победы Дональда Трампа на выборах, которого активно поддерживал бизнесмен.

Писатель, который начал выступать против Трампа задолго до его первой победы на выборах в 2016 году, на своей странице опроверг оба эти сообщения.

«Я вижу, что ходят слухи, что я назвал Маск-мэна новой первой леди Трампа. Я этого не сделал, но только потому, что не подумал об этом. Также ходят слухи, что Маски выгнал меня из Twitter. Но вот я здесь», — писал Кинг 13 ноября.

15 ноября Илон Маск заявил, что получил мандат от американского народа вместе с избранным президентом.

Ранее Меланию Трамп назвали большой поклонницей Илона Маска.

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