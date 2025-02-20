Актер Дмитрий Певцов вернется в «Ленком»

Актер Певцов сообщил, что ему предложили вернуться в «Ленком»

Художественный руководитель «Ленкома» Владимир Панков предложил российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ Дмитрию Певцову вернуться в культурное учреждение. Об этом сообщил Певцов в своем Telegram-канале.

«Сначала будет возвращение в спектакль «Юнона и Авось», далее участие в театральных работах нового худрука. Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову», — отметил он.

14 января Певцов заявил, что фотографию с его изображением сняли со стены почета «Ленкома». Позднее в театре назвали высказывание актера «крайне неэтичным» и заявили, что снимок с изображением артиста висел в фойе даже после его увольнения в 2021 году.

В 2023 году между театром и актером возникло несогласие по вопросам работы и будущего — Певцов заявил об уходе из театра, а затем признался, что со сменой худрука театр стал абсолютно другим. Артист перестал чувствовать заведение своим домом.

По словам Певцова, если бы у него сейчас не было депутатской работы, концертов и предложений в кино, а был бы только один «Ленком», ему «было бы худо».

Ранее дочь Марка Захарова уволили из «Ленкома» после 42 лет службы.