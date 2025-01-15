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«Ленком» прокомментировал ситуацию с портретом Певцова

Театр «Ленком Марка Захарова»: портрет Певцова висел даже после его увольнения
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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Портрет народного артиста РФ Дмитрия Певцова висел в «Ленкоме Марка Захарова» после его увольнения в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В заявлении «Ленком» уточняется, что Певцов в 2021 забрал свою трудовую, поскольку был избран депутатом Государственной думы. Фото на стене фойе осталось, хотя актер к числу служащих в театре уже не относился. Отмечается, что позднее Певцов негативно высказывался в адрес театра, но продолжал выходить на его сцену по срочным договорам.

«Коллеги признали крайне неэтичными и не соответствующими действительности негативные высказывания Д.А. Певцова в публичном медийном пространстве, касающиеся положения дел в театре», — говорится в заявлении.

Накануне Певцов сообщил, что фотографию с его изображением сняли со стены почета Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».

В 2023 году между театром и актером возникло несогласие по вопросам работы и будущего — Певцов заявил об уходе из театра, а затем признался, что со сменой худрука театр стал абсолютно другим. Артист перестал чувствовать заведение своим домом. Актер рад, что сейчас не является членом «Ленкома».

По словам Певцова, если бы у него сейчас не было депутатской работы, концертов и предложений в кино, а был бы только один «Ленком», ему «было бы худо».

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