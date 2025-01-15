Дочь Марка Захарова уволили из «Ленкома» после 42 лет службы

Актриса Александра Захарова, дочь бывшего художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова, сообщила NEWS.ru о своем увольнении из театра.

«Мне сообщили, что я на сцене «Ленкома Марка Захарова» больше быть не должна. Больше не будет со мной спектаклей, так мне сообщили из режиссерского управления дирекции», — заявила артистка.

Захарова возмутилась из-за того, что с ней подобным образом поступил театр, в котором она прослужила 42 года. Она также назвала удивительной тенденцию «убирать» со сцены артистов, на которых ходит зритель, в театре. Актриса предположила, что «Ленком» находится в глубоком кризисе.

14 января Дмитрий Певцов заявил, что фотографию с его изображением сняли со стены почета «Ленкома». Позднее в театре назвали высказывание актера «крайне неэтичным» и заявили, что снимок с изображением артиста висел в фойе даже после его увольнения в 2021 году.

«Дмитрий Певцов — актер, наверное, последнего поколения, которое вырастил отец. Замечательный, потрясающе играл Треплева, принца Уэльского, Фигаро... Он прослужил в театре 33 года. Это актер, на которого ходил зритель», — прокомментировала случившееся Захарова.

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