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Фото Певцова сняли со стены почета «Ленкома Марка Захарова»

Со стены «Ленком Марка Захарова» сняли фотографию актера и депутата Певцова
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Павел Кашаев/Global Look Press

Со стены почета Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» сняли фотографию актера и депутата Государственной думы Дмитрия Певцова. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Сегодня, 14 января 2025 года, мою фотографию убрали со стены в фойе Ленкома. Наконец, после почти двухмесячной неизвестности наступила ясность: государственное бюджетное учреждение культуры «Московский театр Ленком Марка Захарова» в моих услугах больше не нуждается», — пишет Певцов (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В 2023 году между театром и актером возникло несогласие по вопросам работы и будущего — Певцов заявил об уходе из театра, а затем признался, что со сменой худрука театр стал абсолютно другим. Артист перестал чувствовать заведение своим домом. Актер рад, что сейчас не является членом «Ленкома».

По словам Певцова, если бы у него сейчас не было депутатской работы, концертов и предложений в кино, а был бы только один «Ленком», ему «было бы худо».

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