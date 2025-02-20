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Известного российского актера заочно приговорили к 10 годам тюрьмы на Украине

Актера Дмитрия Певцова заочно приговорили на Украине к 10 годам тюрьмы
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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Народного артиста России, депутата Государственной Думы Дмитрия Певцова приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

СБУ утверждает, что актер «неоднократно распространял антиукраинские нарративы» и «призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины».

В феврале прошлого года Генпрокуратура Украины предъявила заочные обвинения Дмитрию Певцову. Перед этим управление Службы безопасности Украины в Винницкой области объявило ему подозрение.

29 ноября народного артиста России Владимира Машкова украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы за поддержку российской специальной военной операции (СВО). Власти Украины также конфисковали квартиру в элитном районе на побережье Одессы, которая может принадлежать российскому артисту.

Ранее на Украине предъявили обвинение священнику РПЦ.

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