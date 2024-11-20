Машкова заочно осудили на Украине на 10 лет тюрьмы

Народного артиста России Владимира Машкова украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы за поддержку российской специальной военной операции (СВО). Об этом Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своих социальных сетях.

«Десять лет лишения свободы заочно получил российский актер Владимир Машков», — сказано в сообщении.

Отмечается, что власти Украины также конфисковали квартиру в элитном районе на побережье Одессы, которая может принадлежать российскому артисту.

До этого Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины внес в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности» страны, шесть российских актеров, включая Машкова.

В августе художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков вступил в должность художественного руководителя театра «Современник». До этого Машков был директором «Современника», его назначили в июне текущего года. После назначения на новую должность актер заявлял, что планирует объединить художественные советы театров. По его словам, таким образом руководство сможет развить ту линию, которую начали основатели «Современника» и театра Табакова.

Ранее Машков сообщал, что вряд ли будет работать в государственных органах.