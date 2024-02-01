Генпрокуратура Украины предъявила заочные обвинения актеру Певцову

Генпрокуратура Украины предъявила заочные обвинения народному артисту России депутату Государственной думы Дмитрию Певцову. Об этом говорится в Telegram-канале офиса генпрокуратуры Украины.

Артисту инкриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Речь также идет о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Генпрокуратура отметила, что Певцов поддержал присоединение Крыма к России, а также проведение специальной военной операции.

До этого Украина выдвинула заочные обвинения в адрес гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова. По утверждению СБУ, «чиновник входит в близкое окружение Путина и возглавляет крупнейший подсанкционный холдинг России, который производит крылатые ракеты и управляемые авиабомбы». Сообщалось, что Обносов обвиняется по статье о пособничестве в агрессии против Украины, его хотят объявить в международный розыск.

Ранее на Украине предъявили обвинение священнику РПЦ.