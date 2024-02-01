Винницкая СБУ объявила подозрение актеру Дмитрию Певцову

Управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Винницкой области объявило подозрение российскому актеру и депутату Госдумы Дмитрию Певцову. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна».

В СБУ заявили, что российский актер неоднократно публично поддерживал военную спецоперацию на Украине. Как утверждают в службе, Певцов также «входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства» РФ.

Уточняется, что расследование проводили сотрудники СБУ Винницкой области.

До этого Певцов ответил на слухи о том, что якобы стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками ФСБ. Сообщения о том, что народного артиста России мошенники якобы обманули более чем на миллион рублей, появились в СМИ 29 января 2024 года. Источник Telegram-канала 112 утверждал, что мошенники связались с актером через Telegram, назвались сотрудниками ФСБ и заявили, что он должен перевести свои средства на надежный банковский счет, чтобы не потерять их.

В ноябре 2023 года блогер Мирослав Олешко, покинувший Украину во время мобилизации, получил подозрение от Службы безопасности Украины.

Ранее на Украине священника УПЦ отправили в тюрьму.