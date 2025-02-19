Ради Милоша Биковича специально переписали сценарий российского фильма

Сербский актер Милош Бикович рассказал «Пятому каналу», что не сразу согласился на участие в фильме «Красный шелк».

Бикович признался, что сначала отказался от проекта, но изменил свое решение, когда создатели фильма переписали сценарий.

«Его [сценарий] писали под меня, но переделывали уже, учитывая мои комментарии», — пояснил артист.

Бикович также раскрыл, что тщательно подходит к выбору проектов. Ему важно, чтобы фильм был логичным, динамичным и с интересной задумкой. По его словам, перед принятием решений он советуется с друзьями, которые «разбираются в этом лучше него».

В конце января Милош Бикович впервые за долгое время вышел на публику без жены Иваны и сына. Он пришел на премьеру новой приключенческой комедии «Василий», состоявшейся в московском киноцентре «Октябрь». Для выхода на публику он предпочел джинсы, черный лонгслив и коричневый тренч. Образ завершили ботинки и черная шапка.

О том, что Бикович тайно женился, стало известно 28 декабря 2023 года. Об этом сообщил российский актер Иван Охлобыстин.

Ранее сообщалось, что певица Нюша захотела сняться в кино.