Милош Бикович сыграл тайную свадьбу

Актер Иван Охлобыстин рассказал в беседе с aif.ru, что его коллега Милош Бикович тайно женился.

Охлобыстин заявил, что у Биковича прекрасная жена. Он назвал сербского актера высоким профессионалом, который понимает суть русской культуры.

«Иностранцу не всегда дается наша речь, русский язык довольно сложный. Я такого, как он, иностранца с таким пониманием русского языка, и не знаю, наверное, больше», — рассказал Охлобыстин.

Бикович встречается с сербской моделью и юристкой Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года артист представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.

Бикович объяснил, что сообщить о скором пополнении в семье его вынудили папарацци, которые «преследовали» пару последние несколько дней. Он попросил журналистов не беспокоить его и возлюбленную.

До романа с Малич Бикович на протяжении полутора лет состоял в романтических отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой. Причиной разрыва стал плотный график актеров и постоянные разъезды. Экс-возлюбленные поддерживают дружбу после расставания.

Ранее Охлобыстин рассказал, что думает о Милоше Биковиче.