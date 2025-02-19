Нюша захотела сняться в кино

Певица Нюша призналась, что хотела бы сняться в фильме про супергероев

Певица Нюша призналась в интервью RU.TV, что хотела бы сняться в фильме.

«Я люблю кино и с удовольствием бы. Я думаю, я снимусь», — поделилась артистка.

Нюша призналась, что ей нравятся проекты от киностудии Marvel про супергероев. По словам певицы, ей очень хотелось бы сыграть в подобном.

«Вот какой-нибудь супергерой — это прям классно!» — рассказала певица.

В октябре 2024-го Нюша призналась, что в течение года боролась с депрессией. Преодолеть кризис в личной жизни ей помогали психотерапия и медитации.

7 мая Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

Нюша и Сивов находились в браке с 2017 года. В их союзе родились дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. В 2022 году певица призналась, что пережила измену бизнесмена во время второй беременности, но смогла его простить. По словам певицы, предательство мужа стало для нее испытанием, которое позволило обрести новую версию себя.

Ранее Нюша рассказала, как провела первый после развода День влюбленных.