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Анна Калашникова распродает машины для покупки квартиры

Певица Анна Калашникова сообщила, что выставила на продажу 2 машины
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annakalash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Калашникова рассказала в беседе с mk.ru, что выставила на продажу две машины.

Калашникова продает одну машину за 2 миллиона 79 тысяч рублей, а вторую – за 5 миллионов 510 тысяч рублей, и автомобильный знак с «хорошими» числами за миллион рублей. В коллекции артистки также есть Bentley. По словам певицы, у нее пока «рука не поднимается» продавать этот автомобиль.

«Наоборот, у меня возникла идея сделать ее двуцветной и дать ей вторую жизнь. Я давно мечтала о новой машине – так как моей машине уже 8 лет! Это самый длинный срок для моих авто – раньше я старалась их менять раз в три года», — поделилась артистка.

Калашникова уточнила, что распродает старые активы, чтобы купить новые. Она планирует приобрести недвижимость в Москве и Дубае. На данный момент у певицы есть шестикомнатная квартира в элитном жилищном комплексе в Москве, двухкомнатная в Дубае и еще одна в Испании.

В феврале Калашникова рассказывала, что в своей дубайской квартире делает ремонт «дистанционно» — прилетает туда, заказывает необходимые материалы и мебель, а остальное оставляет на строителей. По словам Калашниковой, строители в Дубае «очень сильно косячат».

Ранее дочери Виталия Гогунского подарили квартиру в центре Москвы на 15-летие.

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