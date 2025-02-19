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В Госдуме обратились к празднующему юбилей Юрию Антонову

Председатель Госдумы Володин отметил вклад певца Антонова в развитие культуры

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к празднующему юбилей народному артисту России Юрию Антонову. Поздравительная телеграмма Володина опубликована на сайте палаты парламента.

Политик поздравил Антонова с 80-летием и отметил его вклад в развитие культуры России.

«Талантливый музыкант, композитор и исполнитель, вы вносите вклад в развитие культуры нашей страны», — написал артисту он.

Песни Антонова, отметил Володин, наполнены особой теплотой и душевностью и пользуются неизменной любовью у слушателей разных поколений.

Председатель Госдумы также пожелал артисту крепкого здоровья и творческих успехов.

Перед днем рождения певец сообщил, что сократит гастрольную деятельность. Антонов объяснил, что ему сложно путешествовать по городам в связи с возрастом.

В 2024 году Антонов заявлял, что хотел бы выступить с американской рок-группой Eagles.

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