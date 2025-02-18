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Филипп Киркоров не захотел увидеться с Шаляпиным в «Маске»

Певец Киркоров пожелал, чтобы Окунь из шоу «Маска» не оказался Шаляпиным
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ВГТРК

Певец Филипп Киркоров не захотел встречи с Прохором Шаляпиным в новом выпуске шоу «Маска».

В передаче участник спел в костюме Окуня. Телеведущая Регина Тодоренко предположила, что в костюме может скрываться именно Прохор Шаляпин. Она спросила у героя, нравится ли ему жить с «более зрелыми и мудрыми» женщинами. Окунь ответил, что у него «разного возраста рыбки». Тодоренко напомнила, что Шаляпин очень любит «Маску».

«Окунь, я желаю, чтобы вы не были этой маской», — заявил Киркоров.

Стас Костюшкин предположил, что если под маской действительно окажется Шаляпин, то произойдет драка между артистом и Киркоровым.

«Я на твоей стороне, если что!» — обратился к Киркорову Костюшкин.

В феврале Шаляпин раскритиковал представителей шоу-бизнеса. Певец раскрыл, что в октябре 2024 года встретился с блогершей Анастасией Ивлеевой на съемках одного из шоу. Артист признался, что проникся к телеведущей. Он назвал блогершу очень доброй и искренней девушкой, которая «больше всех пострадала» после «голой» вечеринки. Он считает, что нужно было «сжечь на костре» тех артистов, «кому за».

Исполнитель уверен, что нужно давать дорогу молодым в отечественном шоу-бизнесе. Шаляпин добавил, что Ивлеева не сделала ничего, за что ее нужно было бы прощать.

В декабре 2024 года Филипп Киркоров назвал Ивлееву «профурсеткой с бриллиантом на пятой точке» и подтвердил, что руководство ТНТ вычеркнуло ее из фильма «Небриллиантовая рука» по его настоянию.

Ранее Прохор Шаляпин раскрыл основной источник доходов.

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