Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Боюсь проснуться нищим»: Прохор Шаляпин раскрыл основной источник доходов

Певец Прохор Шаляпин признался, что боится нищеты и старается зарабатывать
close
shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец, шоумен Прохор Шаляпин признался, что боится стать нищим и поэтому старается зарабатывать как артист. На вопрос о том, откуда у него средства на самые дорогие курорты мира, он заявил, что много работал и теперь наслаждается плодами своих трудов.

«Меня спрашивают, откуда деньги на такие поездки, думают, что я только отдыхаю все время. Ребята, я вообще-то артист и зарабатываю. А еще боженька мне помогает», — заявил артист Общественной Службе Новостей.

Он также признался, что, как и любой знаменитый человек, боится потерять славу и источники доходов. По словам Шаляпина, он очень переживает, что может проснуться однажды утром в нищете и никому не известным. Что касается сегодняшнего достатка, то певец заявил, что долгие годы работал и покорял сердца фанатов, а сегодня наслаждается плодами своего нелегкого труда.

До этого певец признался, что не видит ничего плохого в жизни скуфа, добавив, что ему такой образ жизни не подходит. По словам звезды, такое прозвище для него — это мотивация работать над собой, так как ему важно выглядеть хорошо.

Ранее Прохор Шаляпин предложил сжечь на костре представителей российского шоу-бизнеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами