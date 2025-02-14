Певец, шоумен Прохор Шаляпин признался, что боится стать нищим и поэтому старается зарабатывать как артист. На вопрос о том, откуда у него средства на самые дорогие курорты мира, он заявил, что много работал и теперь наслаждается плодами своих трудов.

«Меня спрашивают, откуда деньги на такие поездки, думают, что я только отдыхаю все время. Ребята, я вообще-то артист и зарабатываю. А еще боженька мне помогает», — заявил артист Общественной Службе Новостей.

Он также признался, что, как и любой знаменитый человек, боится потерять славу и источники доходов. По словам Шаляпина, он очень переживает, что может проснуться однажды утром в нищете и никому не известным. Что касается сегодняшнего достатка, то певец заявил, что долгие годы работал и покорял сердца фанатов, а сегодня наслаждается плодами своего нелегкого труда.

До этого певец признался, что не видит ничего плохого в жизни скуфа, добавив, что ему такой образ жизни не подходит. По словам звезды, такое прозвище для него — это мотивация работать над собой, так как ему важно выглядеть хорошо.

Ранее Прохор Шаляпин предложил сжечь на костре представителей российского шоу-бизнеса.