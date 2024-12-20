«Профурсетка с бриллиантом»: Киркоров потребовал убрать Ивлееву из новогоднего шоу ТНТ

Народный артист России Филипп Киркоров потребовал убрать блогершу Анастасию Ивлееву из новогоднего шоу на ТНТ. Об этом он рассказал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он назвал Ивлееву «профурсеткой с бриллиантом на пятой точке» и подтвердил, что руководство ТНТ вычеркнуло ее из фильма «Небриллиантовая рука» по его настоянию. В итоге канал выбрал того, «кто делает любой проект хитом».

«Хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь», — отрезал он.

По словам Киркорова, когда он узнал, что в фильме будет сниматься и Ивлеева, его возмущению не было предела.

«Насте всего хорошего, а нашей «Небриллиантовой руке» высоких рейтингов и просмотров», — заключил артист.

В ноябре Киркоров признался, что не связывался с Ивлеевой после состоявшейся в 2023 году «голой» вечеринки блогерши, из-за которой ему пришлось потерять места в нескольких проектах и извиняться перед аудиторией. Он заявил, что ждал извинений от блогерши, но не получил. Артист уверен, что получил наибольший ущерб из-за скандала с ее мероприятием. По словам певца, на вечеринке он «мимо проходил», но «получил по полной программе».

Накануне Жасмин предположила, почему Киркоров назвал Ивлееву «крысой».

Ранее был раскрыт гонорар Ивлеевой на корпоративах.