Шарапова объяснила, почему ушла из «Модного приговора»: «Все начало ломаться»

Телеведущая Арина Шарапова призналась в интервью с womanhit.ru, что ушла из программы «Модный приговор» частично из-за смены ведущего.

Шарапова заявила, что «все начало ломаться» после того, как Вячеслав Зайцев заболел и ушел из проекта. Как отметила телеведущая, в это же время из «Модного приговора» уволилась продюсер Наталья Никонова.

«И я, как человек консервативный, тяжело это восприняла и решила, что мне тоже пора двигаться дальше. Так что, скорее, это Александр Васильев наш протеже, ведь он появился на смену Зайцеву», — поделилась телеведущая.

Вячеслав Зайцев вел «Модный приговор» с 2007 по 2009 год. На смену ему пришел Александр Васильев. После начала специальной военной операции передачу сняли с эфира. В апреле 2024-го шоу вернули. Александр Васильев покинул пост ведущего, а формат немного изменили. Место историка моды занял стилист Александр Рогов.

По мнению Васильева, стилист хорошо держится в кадре, у него поставлена речь. Однако, напомнил историк моды, Рогов ведет свой собственный проект, который по-прежнему радует фанатов новым контентом. В связи с этим телеведущий выразил опасения, что на стилиста могут по аналогии наложить санкции, так как «Первый канал ревнив».

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